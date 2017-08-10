Журналисты Башкирского спутникового телевидения навестили ребенка, пострадавшего от ошибки медработника

УФА, 10 авг 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Журналисты службы новостей Башкирского спутникового телевидения навестили мальчика, получившего в июне клизму из аммиака. В сентябре его должны отвезти в Москву на пластическую операцию. Ребенок пострадал вследствие халатности ишимбайской медсестры, которая перепутала растворы для клизмы.

«Глядя на улыбку этого малыша, и не скажешь, что в свои три года он уже успел пройти через все круги больничного ада, — рассказывает корреспондент БСТ Артур Шамсутдинов. — С рождения из-за болезни суставов Ирек не может ходить, а недавно его чуть не убила врачебная халатность. Мальчика привели в ишимбайскую больницу, чтобы сделать простейшую процедуру — клизму. Врач выписал рецепт, медсестра приготовила раствор: по ошибке ребенку залили аммиак. Из-за химического ожога прямую кишку пришлось удалить. Шокирующая история».

Ирек — сирота: отец лишен родительских прав, своей мамой он называет родную тетю. Потихоньку мальчик идет на поправку, правда, вынужден соблюдать диету: из рациона пришлось исключить жареную пищу и сладости. Несмотря на все пережитые трудности, сохраняет оптимизм и еще не догадывается, что предстоят очередные операции.

«Он и сам говорит: «Мама, я сильный» — это его любимое слово. Это правда, он сильнее любого из нас», — говорит опекун мальчика Насима Мирасова.

Медсестра, сделавшая злополучную клизму, по-прежнему работает в той же больнице, только на должности санитарки. По словам руководства медучреждения, ее специально оставили на время следственных мероприятий.

Руководство самой больницы вину не отрицает. Как получилось, что медсестра высшей категории с 30-летним опытом не смогла хотя бы по характерному запаху отличить раствор с аммиаком — загадка и для них.

Следствие продолжается. Все медицинские документы отправили на независимую экспертизу в Удмуртию. В скором времени давать оценку действиям медработников будет суд. Родные мальчика тем временем готовятся к поездке в московскую клинику и надеются на лучшее.

«Мы будем следить за развитием событий, смотрите ближайшие выпуски новостей», — отметили в пресс-службе телеканала БСТ.