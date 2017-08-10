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10 августа Четверг

Уфа   °

В Уфе «Аллея сказок» пополнилась новыми героями

ОБЩЕСТВО

В Уфе «Аллея сказок» пополнилась новыми героями

Фото: администрация Уфы

В Уфе «Аллея сказок» пополнилась новыми героями

Фото: администрация Уфы

УФА, 10 авг 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

Одно из любимых мест отдыха жителей Демского района Уфы — «Аллея сказок» — продолжает пополняться новыми арт-объектами. В эти дни к сказочным героям присоединились колоритные кот Леопольд, Пятачок и Сова.

По информации уфимской мэрии, «Аллея сказок» появилась в Демском районе еще в 2013 году и изначально задумывалась как аналог «Поляны сказок» в Ялте. Проект оказался удачным — практически каждый год на аллее появляются новые персонажи. Здесь можно увидеть множество сказочных героев, знакомых по сказкам и мультфильмам, таким как «Буратино», «Ну, погоди!».

Автор фигурок — известный уфимский скульптор Халит Галиуллин. По словам мастера, на изготовление каждой из фигур уходит пара недель. Выполнены они из современного высокопрочного материала по эксклюзивным эскизам.

Теги: арт-объекты, благоустройство города
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