Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 59.96 ↓

EUR 70.41 ↑

10 августа Четверг

Уфа   °

В Уфе специальным гостем фестиваля «Туганлык» станет театральный критик из Лондона

КУЛЬТУРА

УФА, 10 авг 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Специальным гостем фестиваля «Туганлык-2017» станет театральный критик из Лондона Мария Шевцова. Об этом сообщает пресс-служба Башкирского драмтеатра им. М. Гафури.

Театровед из Великобритании посетит столицу Башкортостана 11 сентября и примет участие в Международной научно-практической конференции «Диалог культур и тюркоязычный театр».

Мария Шевцова заведует кафедрой театра и сценических искусств Голдсмитского университета (Лондон). Она автор монографий, статей, редактор и соредактор книг о театре. Работы переведены на 11 языков мира. С 2002 года — соредактор театроведческого журнала New Theatre Quarterly, член редколлегий международных изданий, посвященных театру. Консультант программных комитетов международных театральных фестивалей. Автор книг на русском языке: «Лев Додин и Малый драматический театр: рождение спектакля» (2004), «Роберт Уилсон» (2017).

VI Международный фестиваль тюркоязычных театров «Туганлык» пройдет в Уфе с 7 по 14 сентября. В его рамках будут показаны 14 спектаклей тюркоязычных театров. Пройдет Международная научно-практическая конференция «Диалог культур и тюркоязычный театр», будут проведены лекции театроведов Ассоциации театральных критиков Москвы Игоря Овчинникова и Марины Давыдовой. Украшением фестиваля станут этноконцерт с участием артистов из театров-конкурсантов и Театральный йыйын в Кармаскалинском районе.

Теги: фестиваль тюркоязычных театров, Туганлык
Лонгриды
Историко-культурный комплекс европейского уровня «Шульган-Таш»
Половодье-2017
Сможет ли Башкирия выйти сухой из большой воды?
Как не стать жертвой финансовых пирамид
Оттуда вы это знаете
Востребованы ли в эпоху интернета «бумажные» СМИ и телевидение в Башкирии
Диспансеризация 2017
Как жители Башкирии могут ее пройти
Пять самых ярких афоризмов Игоря Захаркина
12 потайных мест «Уфа-Арены»
Воздушные ворота Уфы
Почему дети ходили в школу по железной дороге?
Как устроились депутаты госдумы от Башкирии
Лёд тронулся: катки Башкирии
Что нужно знать жителям юга Башкирии и зауралья перед тем, как прийти на избирательные участки 18 сентября 2016 года
Как уфимцам не заблудиться на таганае
Как уфимцам отправиться в однодневный сплав по реке юрюзань
Давлеканово — территория возможностей
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть