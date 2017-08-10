В Уфе специальным гостем фестиваля «Туганлык» станет театральный критик из Лондона

УФА, 10 авг 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Специальным гостем фестиваля «Туганлык-2017» станет театральный критик из Лондона Мария Шевцова. Об этом сообщает пресс-служба Башкирского драмтеатра им. М. Гафури.

Театровед из Великобритании посетит столицу Башкортостана 11 сентября и примет участие в Международной научно-практической конференции «Диалог культур и тюркоязычный театр».

Мария Шевцова заведует кафедрой театра и сценических искусств Голдсмитского университета (Лондон). Она автор монографий, статей, редактор и соредактор книг о театре. Работы переведены на 11 языков мира. С 2002 года — соредактор театроведческого журнала New Theatre Quarterly, член редколлегий международных изданий, посвященных театру. Консультант программных комитетов международных театральных фестивалей. Автор книг на русском языке: «Лев Додин и Малый драматический театр: рождение спектакля» (2004), «Роберт Уилсон» (2017).

VI Международный фестиваль тюркоязычных театров «Туганлык» пройдет в Уфе с 7 по 14 сентября. В его рамках будут показаны 14 спектаклей тюркоязычных театров. Пройдет Международная научно-практическая конференция «Диалог культур и тюркоязычный театр», будут проведены лекции театроведов Ассоциации театральных критиков Москвы Игоря Овчинникова и Марины Давыдовой. Украшением фестиваля станут этноконцерт с участием артистов из театров-конкурсантов и Театральный йыйын в Кармаскалинском районе.