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10 августа Четверг

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В Уфе появилась очередная «вафельная разметка» против заторов

ОБЩЕСТВО

В Уфе появилась очередная «вафельная разметка» против заторов Фото: сайт администрации Уфы

В Уфе появилась очередная «вафельная разметка» против заторов Фото: сайт администрации Уфы

УФА, 10 авг 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе на перекрестке улиц города Галле и проспекта Октября появилась «вафельная разметка». Она обозначает границы, которые нельзя пересекать в случае затора. Об этом информирует пресс-служба администрации города.

Как сообщало агентство «Башинформ», первым, в качестве экспериментального участка, был выбран один из наиболее оживленных перекрестков города — ул. Айской и ул. Революционной. Затем разметку нанесли на перекрестке ул. Первомайской и ул. Ульяновых.

По закону, въезд на перекресток или пересечение проезжих частей при образовании затора, «который вынудит водителя остановиться, создав препятствие для движения транспортных средств в поперечном направлении», наказывается штрафом в тысячу рублей. За пересечение стоп-линии на красный сигнал светофора нарушитель платит 800 рублей.

Теги: ПДД, дорожная разметка
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