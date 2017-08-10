В Уфе появилась очередная «вафельная разметка» против заторов Фото: сайт администрации Уфы В Уфе появилась очередная «вафельная разметка» против заторов Фото: сайт администрации Уфы

УФА, 10 авг 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе на перекрестке улиц города Галле и проспекта Октября появилась «вафельная разметка». Она обозначает границы, которые нельзя пересекать в случае затора. Об этом информирует пресс-служба администрации города.

Как сообщало агентство «Башинформ», первым, в качестве экспериментального участка, был выбран один из наиболее оживленных перекрестков города — ул. Айской и ул. Революционной. Затем разметку нанесли на перекрестке ул. Первомайской и ул. Ульяновых.

По закону, въезд на перекресток или пересечение проезжих частей при образовании затора, «который вынудит водителя остановиться, создав препятствие для движения транспортных средств в поперечном направлении», наказывается штрафом в тысячу рублей. За пересечение стоп-линии на красный сигнал светофора нарушитель платит 800 рублей.