В Уфе пройдет ярмарка «Башкортостан - медовый край России» Фото: Олег Яровиков В Уфе пройдет ярмарка «Башкортостан - медовый край России» Фото: Олег Яровиков

УФА, 10 авг 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

Жителей и гостей Уфы приглашают на большую республиканскую ярмарку мёда «Башкортостан — медовый край России», которая пройдет 16 августа на площадке перед ипподромом «Акбузат».

На ярмарке определят лучшую республиканскую династию пчеловодов. Конкурс пройдет в рамках федерального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Лучший пчеловод».

Здесь же определят самого юного пчеловода республики и лучшую женщину-пчеловода. Также в мастерстве сразятся бортевики региона, сообщили в АНО «Офис-группа РБ».

Начало ярмарки в 10 часов.