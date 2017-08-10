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10 августа Четверг

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В Уфе пройдет ярмарка «Башкортостан - медовый край России»

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В Уфе пройдет ярмарка «Башкортостан - медовый край России» Фото: Олег Яровиков

В Уфе пройдет ярмарка «Башкортостан - медовый край России» Фото: Олег Яровиков

УФА, 10 авг 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

Жителей и гостей Уфы приглашают на большую республиканскую ярмарку мёда «Башкортостан — медовый край России», которая пройдет 16 августа на площадке перед ипподромом «Акбузат».

На ярмарке определят лучшую республиканскую династию пчеловодов. Конкурс пройдет в рамках федерального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Лучший пчеловод».

Здесь же определят самого юного пчеловода республики и лучшую женщину-пчеловода. Также в мастерстве сразятся бортевики региона, сообщили в АНО «Офис-группа РБ».

Начало ярмарки в 10 часов.

Теги: медовая ярмарка
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