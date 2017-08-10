УФА, 10 авг 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

В Башкирии прекратили поиски Алины Ежовой. Девочка нашлась живой и здоровой, сообщают волонтеры в социальных сетях.

Как ранее сообщало агентство «Башинформ», к поискам 14-летней Алины Ежовой, которая пропала в Уфе еще 7 августа, подключились полиция и волонтеры.

Где все это время была несовершеннолетняя, не сообщается.