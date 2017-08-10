В Башкирии «Дэу Матиз» опрокинулся в кювет, есть жертвы Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по РБ В Башкирии «Дэу Матиз» опрокинулся в кювет, есть жертвы Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по РБ

УФА, 10 авг 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Абзелиловском районе Башкортостана ночью на 51 км автодороги Аскарово — Альмухаметово — Сибай автомобиль «Дэу Матиз» опрокинулся в кювет. По предварительной информации пресс-службы республиканской Госавтоинспекции, 22-летний житель Сибая не справился с управлением. В автоаварии 20-летний пассажир из Баймакского района скончался на месте, ещё один пассажир, 23-летний житель Сибая, доставлен в больницу.

В ведомстве отметили, что водитель не имел прав на управление транспортным средством.