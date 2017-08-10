Минтруд Башкирии сообщил о новых вакансиях с зарплатой от 30 до 50 тысяч рублей Фото: Карина Камаева Минтруд Башкирии сообщил о новых вакансиях с зарплатой от 30 до 50 тысяч рублей Фото: Карина Камаева

УФА, 10 авг 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Министерство труда и социальной защиты населения Башкортостана опубликовало новые вакансии с заработной платой не ниже 30 тысяч рублей.

ООО «Салют-торг» для работы в Уфе требуется директор магазина с опытом работы не менее одного года. Испытательный срок — три месяца. Заработная плата — от 35 до 40 тысяч рублей.

Отделу МВД по Белорецкому району требуется участковый. Заработная плата — от 30 до 42 тысяч рублей.

ООО «Дорснаб» примет на работу водителя категории «Е» для перевозки сыпучих материалов на грузовом тягаче полуприцепом.

Ненормированный рабочий день. Заработная плата — 50 тысяч рублей.

С этими и другими вакансиями можно подробно ознакомиться на информационном портале занятости населения Минтруда РБ.