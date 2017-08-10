Госавтоинспекция Башкирии ищет водителя, насмерть сбившего пешехода, и свидетелей ДТП Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по РБ Госавтоинспекция Башкирии ищет водителя, насмерть сбившего пешехода, и свидетелей ДТП Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по РБ

УФА, 10 авг 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкортостане около деревни Серегулово в Зианчуринском районе поздно ночью на 15 км трассы Кугарчи — Ибраево произошло смертельное ДТП. По информации пресс-службы республиканской Госавтоинспекции, предположительно, неустановленной водитель ехал по просёлочной дороге, где насмерть сбил пешехода — 40-летнего местного жителя.

Госавтоинспекция обращается к возможным очевидцам автоаварии.

«Если вы владеете какой-либо информацией о транспортном средстве, причастном к данному происшествию, просьба сообщить в полицию. Возможно, это сельскохозяйственная техника с прицепным устройством», — обратились к гражданам в ведомстве.