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10 августа Четверг

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Госавтоинспекция Башкирии ищет водителя, насмерть сбившего пешехода, и свидетелей ДТП

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

Госавтоинспекция Башкирии ищет водителя, насмерть сбившего пешехода, и свидетелей ДТП Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по РБ

Госавтоинспекция Башкирии ищет водителя, насмерть сбившего пешехода, и свидетелей ДТП Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по РБ

УФА, 10 авг 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкортостане около деревни Серегулово в Зианчуринском районе поздно ночью на 15 км трассы Кугарчи — Ибраево произошло смертельное ДТП. По информации пресс-службы республиканской Госавтоинспекции, предположительно, неустановленной водитель ехал по просёлочной дороге, где насмерть сбил пешехода — 40-летнего местного жителя.

Госавтоинспекция обращается к возможным очевидцам автоаварии.

«Если вы владеете какой-либо информацией о транспортном средстве, причастном к данному происшествию, просьба сообщить в полицию. Возможно, это сельскохозяйственная техника с прицепным устройством», — обратились к гражданам в ведомстве.

Теги: ДТП
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