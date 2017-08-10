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10 августа Четверг

Уфа   °

Уфимский журналист победил во Всероссийском конкурсе СМИ с проектом «Технологии жилья»

ОБЩЕСТВО

УФА, 10 авг 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Москве сегодня пройдет церемония награждения победителей II Всероссийского конкурса СМИ «Созидание и развитие». Победителем в номинации «Лучший материал о создании современной жилой застройки на радио и телевидении» стала работа основателя видео-мастерской «Сделано Смаковым» и ведущего новостей на телеканале РБК-Уфа Олега Смакова. Уфимский журналист и его команда взяли главный приз за восьмисерийный строительный проект «Технологии жилья». Программа выходила в эфир весь прошлый телевизионный сезон на телеканале «Россия 24».

«Сначала наши идеи высоко оценил уфимский застройщик, на объектах которого велись съемки. Теперь уровень исполнения наших работ официально признан на федеральном уровне Минстроем России, — рассказал Олег Смаков. — Мы работаем не только со строителями, но им в первую очередь следует обратить внимание на то, что и такие простые уфимские парни, как мы, могут создавать высококлассный видеоконтент, ориентируясь даже не на федеральные каналы, а на законодателей жанра — Discovery Channel и National Geographic».

Организатор конкурса — Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ совместно с Фондом содействия реформированию ЖКХ. В прошлом году участниками конкурса стали более 300 журналистов.

Теги: премии, СМИ, ЖКХ
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