Башкирия в федеральных СМИ: акулы в Уфе, знание - не сила, в Питере - пить

УФА, 10 авг 2017. /ИА «Башинформ»/.

Вполне мирным и спокойным выглядит сообщение «Эха Москвы» о том, что сегодня «Арбитражный суд Башкирии продолжит рассматривать иск «Роснефти» к АФК "Система"». К настоящему моменту в данном судебном процессе пройдены основные стадии — представлены позиции сторон, завершен раунд вопросов и ответов, исследованы 38 томов дела, — сообщает «эхо». — Сегодня планируется рассмотрение ряда ходатайств. В частности, «Система» просит привлечь к делу экс-аудитора «Башнефти», а также передать дело на рассмотрение в другой суд. Да, «АФК «Система» требует смены суда», передал вчера «Коммерсантъ»: «АФК подала ходатайство о передаче дела в другой суд и обратилась в Верховный суд с жалобой на председателя башкирского арбитража, отклонившего ходатайство об отводе судьи, ведущей дело, в связи с ее необъективностью и небеспристрастностью». А официальный представитель корпорации Сергей Копытов сообщил РИА «Новости», что АФК "Система" подала жалобу в Верховный суд РФ на незаконные действия председателя Арбитражного суда Башкирии Игоря Арсенова, который во вторник заочно отклонил отвод судьи, рассматривающей иск "Роснефти" к "Системе" на 170,6 миллиарда рублей: «АФК "Система" подала жалобу в ВС на председателя Арбитражного суда Башкирии».

Неужели истцы смотрят на все это сквозь пальцы? — Конечно же нет. «Эхо Москвы» сообщает, что «"Роснефть" обвинила АФК "Систему" в неуважении к суду». А РИА «Новости», даже, что «"Роснефть" раскритиковала претензии АФК "Система" к башкирскому арбитражу»: «"Роснефть" воспринимает заявления АФК "Система" по поводу башкирского арбитража как давление на суд, сообщил журналистам представитель крупнейшей российской нефтяной компании. "Заявления АФК "Система" в отношении судейского корпуса Арбитражного суда Башкирии — это неуважение ко всей российской судебной системе и ее откровенная дискредитация. Компания воспринимает это как глобальное давление на суд. Деятельность судей регулируется законом о статусе судей и Конституцией РФ", — сказал представитель "Роснефти". По его мнению, по сути "Система" расписалась в несостоятельности своей юридической позиции».

Но есть оценки и похлеще, их приводят Lenta.ru и «Независимая газета».

«Эксперт назвал «шулерским подходом» поведение АФК «Системы» в суде», — дает заголовок «Лента». Приведем отдельные фрагменты этой публикации.

«Директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко назвал «шулерским подходом» поведение АФК «Системы» в процессе по иску «Роснефти» и «Башнефти»...

…«В экспертном сообществе, — продолжает Олег Бондаренко, — ни у кого не вызывает сомнений, что адвокаты Системы ведут грязную игру, выдумывая все новые методы, позволяющие им затянуть процесс. Причем, такое ощущение, что одним из главных мотивов для них является самолюбование, стремление закрепить за собой славу профессионалов в области юридической казуистики»….

…В то же время Олег Бондаренко подчеркивает, что на примере реорганизации «Башнефти», можно судить о недобросовестных хищнических методах управления активами, характерных для «Системы». «Не гнушаясь никакими средствами для достижения своих целей в финансовой сфере, представители АФК вряд ли будет вести себя иначе в сфере правовой. Авантюристы, беззастенчиво высасывавшие соки из Башнефти, они расплачивались за выведенные активы акциями, которые тут же приходилось гасить и занимали у башкирской компании в долг, чтобы затем списать его, закладывали и перезакладывали Башнефть, отказываясь вкладывать деньги в производство и пуская практически всю чистую прибыль на дивиденды», — говорит эксперт…».

«Независимая газета» не отстает: «Почему "Система" ударилась в истерику». За комментариями «НГ» обратилась к доктору экономических наук, профессору Никите Кричевскому. Вот как он прокомментировал происходящее:

«– Только что из Уфимского арбитража позвонил мой коллега, профессор одного из уфимских вузов. Говорит, в зале, где рассматривается дело «Роснефть» vs. «Система», какой-то сюр и трэш. Представители ответчика после того, как их отводы суду отклонили, начали откровенно хамить суду, оскорблять его и выступать «не для суда, а для СМИ».

Между тем, полагает собеседник «НГ», юристы «Системы» прекрасно знают основания для отвода (статьи 21 АПК РФ и 16 ГПК РФ) и понимают, что ни по одному из пунктов отвод не может быть удовлетворен, а потому даже не затягивают процесс, а просто глумятся…

…По мнению Кричевского, «истерика началась после того, как владельцам «Системы» стало понятно, что аргументов у них нет и через несколько часов судья признает убытки, которые они нанесли когда-то «Башнефти». «А это значит, – говорит эксперт, – прощай свободный денежный поток, МТС, МГТС и, возможно, беспрепятственный выезд за границу…».

Такие баттлы способны затмить все кругом. Даже такое невиданное для России событие как выбор начала учебного года, который предоставлен жителям одного города, замечено немногими. Вот, например, что пишет об этом «Интерфакс-Поволжье»: «Жителям Уфы предоставили возможность самим выбрать день начала учебного года». «Жители Уфы путем онлайн-голосования выберут день начала нового учебного года, сообщили агентству "Интерфакс-Поволжье" в пресс-службе городской администрации в среду.

"В этом году 1 сентября — День знаний — совпадает с празднованием Курбан-Байрама и является нерабочим праздничным днем. В связи с этим запущено голосование: жителям города нужно выбрать день, в который, по их мнению, должны состояться торжественные линейки в уфимских школах, приуроченные ко Дню знаний", — сказал сотрудник пресс-службы.

Онлайн-опрос проводится на сайте мэрии и в официальной группе в социальной сети "Вконтакте". На выбор представлены три даты: 1, 2 и 4 сентября.

В группе в соцсети к 11:00 мск проголосовали свыше 5,6 тыс. человек, на сайте — более 100 человек. Свыше 50% проголосовавших на обеих площадках выбрали датой начала учебного года 4 сентября, на втором месте — 1 сентября».

Это же издание сообщает, что не только о Дне знаний болит голова у городского главы Ирека Ялалова. Прокуратура Башкирии потребовала от мэра города обеспечить возврат свободных участков в муниципальную собственность, а также взыскать рыночную стоимость незаконно отчужденных земель, на которых уже ведется строительство домов, с учетом интересов "дольщиков".

«Мэрия Уфы незаконно предоставила застройщикам 30 га земли – прокуратура» — пишет «Интерфакс», и разъясняет, что это за земля. «Администрация Уфы в течение двух лет незаконно выделяла застройщикам земельные участки в счет компенсации затрат, понесенных ими при завершении строительства проблемных домов, сообщила пресс-служба прокуратуры Башкирии в среду.

По данным ведомства, в 2014-2015 годах мэрия бесплатно предоставила в собственность ООО "Башгражданстрой", ООО "Центр развития перспективных проектов", ООО "Фонд жилищного строительства — Недвижимость" и ООО "Служба заказчика" 26 земельных участков общей площадью 30 га.

Между тем, в соответствии с региональным законодательством, застройщикам, завершающим строительство проблемных объектов, могут быть предоставлены земельные участки, находящиеся в собственности республики. При этом органы местного самоуправления такими полномочиями не наделены».

Вот и делай людям добро. А ведь иногда стремление к улучшениям приводит к трагедии, как это произошло год назад в Стерлитамаке. Вчера в этом городе прошло первое заседание по громкому делу о пожаре в реабилитационном центре для наркозависимых. Тогда в здании заживо сгорели 12 человек. Об этом – в репортаже РЕН ТВ «В Башкирии прошло заседание по делу о пожаре, где заживо сгорели 12 человек». «В смерти людей обвиняется соучредитель организации Алексей Чалых. На заседание он пришёл с адвокатами. Свою вину так и не признал и отказался давать какие-либо комментарии… Ранее прокуратура уже добилась ликвидации организации. Теперь, если вина Чалых будет доказана, ему грозит долгий тюремный срок...».

Печальна и картина, которую рисует «Российская газета» в статье «Как медом намазали»: Из-за весенних холодов мед нового урожая в России может подорожать на треть. «В России из-за холодной весны начали умирать пчелы, которым стало не хватать традиционного корма, — напоминает РГ. — Ранее пчеловоды фиксировали массовую гибель пчел в Подмосковье, Алтайском крае, Татарстане и Псковской области. "Ситуация очень сложная — по сравнению с прошлым годом урожай сократился на 50-60 процентов, — посетовал в беседе с "Российской газетой" глава союза Арнольд Бутов. — Где-то ситуация понемногу выправляется (Белгородская, Тамбовская области, Башкирия), но в Приморье картина остается печальной"…».

Приближается чемпионат мира по футболу, и, оказывается, нужны для него не только стадионы, о чем напомнил вице-премьер РФ и председатель оргкомитета «Россия-2018» Виталий Мутко. Надо создать «человеческие условия для фанатов, которые перебрали». Речь не о туалетах, этого добра хватает, «следует вернуть вытрезвители на время чемпионата мира». И REGNUM успокаивает: «Петербург успеет организовать вытрезвители до ЧМ-2018». Успеет-то успеет, но в этом сообщении настораживает самоуверенность и пренебрежительность тона вице-губернатора Анны Митяниной, которая «считает, что опираться на опыт других стран и даже других регионов Петербургу не стоит»… «У России особая судьба, особая роль. Нам достаточно и своего понимания, как можно обеспечить право человека, находящегося в этом состоянии». Особенно ее раздражает наш родной край. «Опираться на опыт Башкирии, национальной республики, у которой свое отношение к пьяным людям, думаю, не стоит». А мы-то думали, что медведи по улицам ходят только в Северной столице. REGNUM поясняет: «Систему вытрезвителей ликвидировали еще в 2011 году, примеру всех регионов не последовали Татария и Башкирия».