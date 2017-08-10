В Уфе продадут кинотеатр «Победа» Фото: сайт «Электрогазеты» В Уфе продадут кинотеатр «Победа» Фото: сайт «Электрогазеты»

УФА, 10 авг 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Один из старейших кинотеатров башкирской столицы — кинотеатр «Победа» будет продан. Последний сеанс там прошел 23 июля.

Как сообщают СМИ со ссылкой на администрацию Калининского района Уфы, сейчас там происходит смена собственника. Кинотеатр уже закрыт, и вскоре, скорее всего, будет выставлен на торги.

Кинотеатр был построен в честь победы в Великой Отечественной войне. Впервые фильм в «Победе» показали еще в 1949 году.

Дальнейшая судьба «Победы» пока неизвестна. В ближайшее время запланировано проведение аукциона по продаже кинотеатра.