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Школьники Башкирии - в числе лучших «защитников» страны

ОБЩЕСТВО

Школьники Башкирии - в числе лучших «защитников» страны Фото: сайт Минобразования РБ

Школьники Башкирии - в числе лучших «защитников» страны Фото: сайт Минобразования РБ

УФА, 10 авг 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Команда школьников Сибая заняла третье место во Всероссийской спортивно-образовательной игре «Защитники, вперед!», которая прошла в Краснодарском крае в детском центре «Орлёнок».

В общекомандном зачете команда Башкортостана уступила только участникам из Москвы и Геленджика. Учащиеся прошли 12 обязательных конкурсных испытаний — от тестирования на знание правил дорожного движения и экологических проблем до творческих конкурсов. Все они получили памятные подарки и поздравление от героев любимого мультсериала «Защитники», сообщили в Минобразования РБ.

Всероссийская спортивно-образовательная игра стартовала в январе текущего года в Москве. Башкортостан подхватил инициативу, игра прошла в восьми зонах республики.

Спортивно-образовательная игра нацелена на формирование командного духа, раскрытие индивидуальных способностей детей, продвижение в детской среде идей саморазвития, интеллектуального, физического и духовного совершенства, гражданской активности и патриотизма. Игра включает различные направления дополнительного образования: безопасность дорожного движения, полоса препятствий, робототехника, самбо, экологическая безопасность, творчество.

Теги: спортивно-образовательная игра
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