Башкирия на развитие образовательных технологий в колледжах и вузах из федерального бюджета получит более 21 миллиона рублей

УФА, 10 авг 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Более 24 миллионов рублей получит Башкортостан из федерального бюджета в рамках федеральной программы развития образования на 2016−2020 годы, сообщает пресс-служба Министерства образования РБ.

Отбор субъектов на представление в 2018 году субсидий Минобразования и науки РФ провело в июле. Деньги распределяли на финансовое обеспечение мероприятий 1.2 «Разработка и распространение в системах среднего профессионального образования и высшего образования новых образовательных технологий, форм организации образовательного процесса» и 1.4. «Создание условий для получения среднего профессионального и высшего образования людьми с ограниченными возможностями здоровья посредством разработки нормативно-методической базы и поддержки инициативных проектов».

Обоснованность представленной программы позволила получить Башкортостану по первому из вышеназванных пунктов 21 132,2 тыс рублей, на реализацию мероприятия 1.4 – 3 255,5 тыс рублей, привели данные в региональном Минобразования РБ.