В Уфе в Республиканском врачебно-физкультурном диспансере бесплатно проконсультируют всех желающих Фото: Олег Яровиков В Уфе в Республиканском врачебно-физкультурном диспансере бесплатно проконсультируют всех желающих Фото: Олег Яровиков

УФА, 10 авг 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В Уфе в Республиканском врачебно-физкультурном диспансере (ул.Блюхера,1) состоится праздник, посвященный Дню физкультурника.

11 августа с 8 до 11 часов в отделениях спортивной медицины и в Центре здоровья специалисты проведут бесплатные консультации для населения.

В 11.00 на площадке перед диспансером состоится мероприятие для детей и взрослых. В программе – конкурсы, номера профессиональных спортивных команд. Победителей ждут сладкие призы и подарки. Праздник завершится флешмобом, в котором примут участие все присутствующие. Это будут гимнастические упражнения с элементами лечебной физкультуры, уточнили в Минздраве РБ.