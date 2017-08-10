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Уфа   °

В Уфе на бесплатном мастер-классе родителей научат, как правильно направить ребёнка в выборе профессии

ОБЩЕСТВО

УФА, 9 авг 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В Уфе для родителей проведут бесплатный практический семинар на тему: «Осознанный выбор профессии». Как отметили его организаторы, мастер-класс будет полезным для родителей старшеклассников и выпускников, для преподавателей и учителей, а также для всех тех, кто хочет разобраться с тем, как обычно делают выбор и с какими последствиями сталкиваются в последующем.

«Мы разработали программу «Выбор» на базе одного из самых важных вопросов для подростков и родителей «Выбор профессии». Чем раньше человек понимает, чего он хочет в жизни и каковы его истинные интересы, тем больших результатов он может достичь. Наш мастер-класс посвящен разумному выбору. Освоив инструменты, которые слушатели получат на мастер-классе, они смогут передать их своим детям, родным и близким», — говорит один из инициаторов семинара Анна Матросова.

В программе: теоретическая часть, презентация, индивидуальные задания, групповые упражнения. Также в ходе семинара речь пойдёт о том, по какой стратегии обычно делают выбор, какие плюсы и минусы, основные ошибки допускаются. Слушатели узнают о методиках осознанного выбора и т.д.

«Во время проведения семинара мы не даём точных ответов, кем стать. Не проводим никаких экспресс-тестов. Мы помогаем понять, чем вы сами хотели бы заниматься, что вам интересно, что у вас лучше получается. Определены три ключевых темы, из которых складывается контекст модели осознанного выбора: внимание, целепологание, выбор. А процесс прохождения программы базируется на четырёх основных вопросах, ответы на которые являются применением модели осознанного выбора к процессу выбора профессии: Какой я? Чего я хочу? Как туда идти? С чего начать?», — пояснила Анна Матросова.

По итогам, как отмечают организаторы семинара, его участники смогут помочь своим детям понять, чего они хотят и как достичь целей.

Мероприятие пройдёт 26 августа по адресу: улица Менделеева, 134 (комплекс «Территория 3000», актовый зал). Начало в 10 часов.

Теги: образование
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