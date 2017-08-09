В Благовещенске расселение из аварийного жилья завершат к сентябрю Фото: Олег Яровиков В Благовещенске расселение из аварийного жилья завершат к сентябрю Фото: Олег Яровиков

УФА, 9 авг 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

В городе Благовещенске завершается расселение жильцов из аварийного жилья. Уже к сентябрю жильцы десяти аварийных домов получат ключи от квартир в новых многоэтажных домах по улице Щорса.

По словам главы администрации Благовещенского района Фарита Фазылова, в городе завершено строительство двух трехэтажных и одного пятиэтажного дома на 98 квартир. Строительство велось по федеральной программе расселения граждан из ветхого и аварийного жилья. Каждая из квартир имеет индивидуальную планировку и площадь, что напрямую зависит от общей жилой площади, занимаемой жильцами по прежнему месту жительства.

«На данный момент дома готовы, идет процедура перерегистрации документов для передачи в муниципалитет», — рассказал глава района.