Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 59.98 ↓

EUR 70.84 ↑

9 августа Среда

Уфа   °

В Благовещенске расселение из аварийного жилья завершат к сентябрю

ОБЩЕСТВО

В Благовещенске расселение из аварийного жилья завершат к сентябрю Фото: Олег Яровиков

В Благовещенске расселение из аварийного жилья завершат к сентябрю Фото: Олег Яровиков

УФА, 9 авг 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

В городе Благовещенске завершается расселение жильцов из аварийного жилья. Уже к сентябрю жильцы десяти аварийных домов получат ключи от квартир в новых многоэтажных домах по улице Щорса.

По словам главы администрации Благовещенского района Фарита Фазылова, в городе завершено строительство двух трехэтажных и одного пятиэтажного дома на 98 квартир. Строительство велось по федеральной программе расселения граждан из ветхого и аварийного жилья. Каждая из квартир имеет индивидуальную планировку и площадь, что напрямую зависит от общей жилой площади, занимаемой жильцами по прежнему месту жительства.

«На данный момент дома готовы, идет процедура перерегистрации документов для передачи в муниципалитет», — рассказал глава района.

Теги: расселение из аварийного жилья
Лонгриды
Историко-культурный комплекс европейского уровня «Шульган-Таш»
Половодье-2017
Сможет ли Башкирия выйти сухой из большой воды?
Как не стать жертвой финансовых пирамид
Оттуда вы это знаете
Востребованы ли в эпоху интернета «бумажные» СМИ и телевидение в Башкирии
Диспансеризация 2017
Как жители Башкирии могут ее пройти
Пять самых ярких афоризмов Игоря Захаркина
12 потайных мест «Уфа-Арены»
Воздушные ворота Уфы
Почему дети ходили в школу по железной дороге?
Как устроились депутаты госдумы от Башкирии
Лёд тронулся: катки Башкирии
Что нужно знать жителям юга Башкирии и зауралья перед тем, как прийти на избирательные участки 18 сентября 2016 года
Как уфимцам не заблудиться на таганае
Как уфимцам отправиться в однодневный сплав по реке юрюзань
Давлеканово — территория возможностей
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть