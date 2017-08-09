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9 августа Среда

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Рассмотрение иска «Роснефти» к АФК «Система» в Арбитражном суде Башкирии продолжится 10 августа

ЭКОНОМИКА|ДЕНЬГИ

Рассмотрение иска «Роснефти» к АФК «Система» в Арбитражном суде Башкирии продолжится 10 августа Фото: Олег Яровиков

Рассмотрение иска «Роснефти» к АФК «Система» в Арбитражном суде Башкирии продолжится 10 августа Фото: Олег Яровиков

УФА, 9 авг 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

АФК «Система» направила ходатайство в Арбитражный суд Башкирии о привлечении аудитора к рассмотрению дела, касающегося иска «Роснефти» на 170,6 млрд рублей.

По словам ответчика, аудитор необходим для определения факта ущерба и оценки экономической деятельности на тот период.

Рассмотрение дела по этому вопросу длилось четыре часа, однако решение так и не было принято.

Ввиду окончания рабочего дня, слушание дела перенесено на четверг, 10 августа, на 10 часов утра.

Помимо рассмотрения ходатайства о привлечении аудитора, завтра запланировано рассмотрение еще нескольких ходатайств, включая передачу дела по иску «Роснефти» и «Башнефти» в суд такого же уровня в другом регионе.

Как сообщал ранее «Башинформ», 2 мая текущего года «Роснефть» и «Башнефть» подали исковое заявление к АФК «Система» и ЗАО «Система-инвест» о взыскании 106,6 млрд рублей убытков, понесенных по их мнению в связи с реорганизацией компании «Башнефть». Позже истцы увеличили размер требований до 170,6 млрд рублей.

В конце мая к иску в качестве соистца присоединилась Республика Башкортостан.

Теги: Арбитражный суд, АФК «Система», «Башнефть»
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