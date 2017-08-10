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10 августа Четверг

Уфа   °

В Уфе пройдет творческая встреча с Маратом Рави

КУЛЬТУРА

В Уфе пройдет творческая встреча с Маратом Рави Фото: открытый источник

В Уфе пройдет творческая встреча с Маратом Рави Фото: открытый источник

УФА, 10 авг 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

10 августа, в рамках образовательно-развлекательного проекта «Законы жанра», в ЦСИ «Облака» состоится творческая встреча с известным российским ведущим, обладателем Гран-при первого Всероссийского конкурса артистов эстрады, лауреата премий «Золотой Остап» и платиновый «Дюк» (Нью-Йорк) Маратом Рави.

В программе — выступление артиста и мастер-класс, предназначенный для актеров, конферансье, ведущих теле- и радиопередач, спикеров и всех тех, кто стремится расширить свою эрудицию и обрести новый опыт в общении с целевой аудиторией.

Начало встречи в 14.00.

Теги: творческие встречи
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