В башкирском Благовещенске разработали инвестиционную стратегию до 2023 года Фото: Олег Яровиков В башкирском Благовещенске разработали инвестиционную стратегию до 2023 года Фото: Олег Яровиков

УФА, 9 авг 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

В городе Благовещенске разработана инвестиционная стратегия до 2023 года и инвестиционный паспорт муниципалитета. В настоящее время сформирована и подана заявка в уполномоченный орган на создание в Благовещенске территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР). Определены три потенциальных резидента — ООО «Агидель», ООО «ЮниСтрой» и ОАО «Турбаслинские бройлеры» с реализацией четырех инвестиционных проектов на сумму 4,51 млрд рублей и созданием 628 новых рабочих мест.

ООО «Базовый элемент» планирует строительство пивоваренного завода с созданием 275 рабочих мест. ООО «ЮниСтрой» готово реализовать инвестиционный проект «Завод по производству текстильно-вспомогательных веществ» и создать 441 рабочее место. Холдинг «Русское Зерно Уфа» — ОАО «Турбаслинские бройлеры» намерен построить мясокомбинат и обеспечить работой 112 человек.

Администрацией района совместно с инвесторами ООО «ЮниСтрой», ОАО «Турбаслинские бройлеры» ведутся работы по подготовке заявки в некоммерческую организацию «Фонд развития моногородов» на софинансирование расходов в целях реализации мероприятий по строительству, реконструкции объектов инфраструктуры, необходимых для реализации новых инвестиционных проектов.

Как сообщили в администрации муниципалитета, в последние годы объем инвестиций, вложенных в экономику Благовещенска, постоянно растет. Если в 2014 году экономика моногорода получила инвестиций на сумму 1,4 млрд рублей, то в 2015 году — уже 3,2 млрд, в 2016 году — 4,95 млрд. Таким образом, по сравнению с 2014 годом рост составил 3,6 раза.