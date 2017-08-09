В городе Давлеканово сократились очереди в детские сады Фото: Олег Яровиков В городе Давлеканово сократились очереди в детские сады Фото: Олег Яровиков

УФА, 9 авг 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

На сегодняшний день в городе Давлеканово в очереди за путевкой в детский сад стоят около 800 детей. Вопрос сокращения очередей решается, в том числе, и за счет строительства новых дошкольных образовательных учреждений.

По словам заместителя главы администрации Давлекановского района Айдара Шайдуллина, в сентябре в Давлеканово откроется новый детсад. В рамках Республиканской адресной инвестиционной программы на его строительство выделено порядка 85 миллионов рублей.

«Ввод в эксплуатацию этого социального объекта решит вопрос с путевками сразу для 260 детей», — отметил заместитель главы района.

В администрации муниципалитета признали, что нехватка мест в дошкольных учреждениях остается для города актуальной.

«Принято решение о строительстве в Давлеканово еще двух детских садов на 130 и 110 мест. Рассчитываем внести эти объекты в план мероприятий Республиканской адресной инвестиционной программы на будущий год», — уточнил Айдар Шайдуллин.