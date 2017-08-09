УФА, 9 авг 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Художественный руководитель Башдрамтеатра им. М. Гафури Олег Ханов представил телеканалу «Россия-Культура Башкортостан» приз фестиваля «Туганлык»-2017. Победителям в различных номинациях (всего их девять) будет вручаться миниатюрная юрта.

«Юрта для тюркских народов — это дом родной. Идея фестиваля «Туганлык» очень хорошо воплощается в этой прекрасной, интересной работе художника Николаева. Мы попросили оформить наш приз башкирским орнаментом, по низу юрты идет надпись «Туганлык Уфа 2017», — рассказал Олег Ханов.

VI Международный фестиваль «Туганлык-2017» пройдет в Уфе с 7 по 14 сентября. В нем примут участие театры Алтая, Дагестана, Кабардино-Балкарии, Чувашии, а также из Киргизии, Казахстана и Турции. Председатель жюри — художественный руководитель театра Российской Армии, актер, режиссер, театральный педагог, народный артист России Борис Морозов.

Полная версия интервью с Олегом Хановым выйдет в эфир телеканала «Россия 24 Башкортостан» сегодня в 19.05.