Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 59.98 ↓

EUR 70.84 ↑

9 августа Среда

Уфа   °

Олег Ханов представил телеканалу «Россия-Культура Башкортостан» приз фестиваля «Туганлык»

КУЛЬТУРА

УФА, 9 авг 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Художественный руководитель Башдрамтеатра им. М. Гафури Олег Ханов представил телеканалу «Россия-Культура Башкортостан» приз фестиваля «Туганлык»-2017. Победителям в различных номинациях (всего их девять) будет вручаться миниатюрная юрта.

«Юрта для тюркских народов — это дом родной. Идея фестиваля «Туганлык» очень хорошо воплощается в этой прекрасной, интересной работе художника Николаева. Мы попросили оформить наш приз башкирским орнаментом, по низу юрты идет надпись «Туганлык Уфа 2017», — рассказал Олег Ханов.

VI Международный фестиваль «Туганлык-2017» пройдет в Уфе с 7 по 14 сентября. В нем примут участие театры Алтая, Дагестана, Кабардино-Балкарии, Чувашии, а также из Киргизии, Казахстана и Турции. Председатель жюри — художественный руководитель театра Российской Армии, актер, режиссер, театральный педагог, народный артист России Борис Морозов.

Полная версия интервью с Олегом Хановым выйдет в эфир телеканала «Россия 24 Башкортостан» сегодня в 19.05.

Теги: Туганлык, ГТРК Башкортостан
Лонгриды
Историко-культурный комплекс европейского уровня «Шульган-Таш»
Половодье-2017
Сможет ли Башкирия выйти сухой из большой воды?
Как не стать жертвой финансовых пирамид
Оттуда вы это знаете
Востребованы ли в эпоху интернета «бумажные» СМИ и телевидение в Башкирии
Диспансеризация 2017
Как жители Башкирии могут ее пройти
Пять самых ярких афоризмов Игоря Захаркина
12 потайных мест «Уфа-Арены»
Воздушные ворота Уфы
Почему дети ходили в школу по железной дороге?
Как устроились депутаты госдумы от Башкирии
Лёд тронулся: катки Башкирии
Что нужно знать жителям юга Башкирии и зауралья перед тем, как прийти на избирательные участки 18 сентября 2016 года
Как уфимцам не заблудиться на таганае
Как уфимцам отправиться в однодневный сплав по реке юрюзань
Давлеканово — территория возможностей
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть