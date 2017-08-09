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9 августа Среда

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В Башкирии собирают деньги на строительство храма Покрова Пресвятой Богородицы

ОБЩЕСТВО

УФА, 9 авг 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Башкортостане собирают деньги на строительство храма Покрова Пресвятой Богородицы. Он возводится в селе Мишкино Мишкинского района республики.

Как сообщили в Соборе русских РБ, нужны средства для приобретения и установки куполов. Планируется установить три купола. Многие селяне уже сделали свои пожертвования.

«Храмы на Руси всегда строились всем миром, поэтому мы обращаемся к Вам, дорогие братья и сестры, с просьбой оказать посильную финансовую или любую другую помощь на строительство святого храма, — обращаются к жителям республики организаторы строительства. — Конечно, без помощи спонсоров не обойтись, и нам она нужна. Но главной движущей силой в строительстве храма должны выступать мы с вами. Размер суммы в данном случае не имеет принципиального значения, — важно, что строительство храма становится всенародным делом».

Средства можно передать в центральную районную библиотеку по адресу: с. Мишкино, ул. Ленина, 106. Телефоны: (34749) 2-12-82, 8-917-730-22-44.

Теги: строительство
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