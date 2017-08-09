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9 августа Среда

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В Уфе вандалы повредили скульптуру девочки

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

УФА, 9 авг 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Уфе вандалы повредили скульптуру девочки с книгой. Пострадавший арт-объект был установлен в парке им. И. Якутова на прошлой неделе. Скульптуры на главной аллее — девочка с книгой и мальчик с флейтой созданы по образцу композиций, которые украшали парк в 1950-х годах.

Реконструкция парка, начавшаяся в прошлом году, рассчитана на три года. В 2016 году здесь были реконструированы пешеходные дорожки, обустроена велодорожка протяженностью 1,5 км, обновлена система освещения на аллеях парка и вокруг озера Солдатское, полностью обновлена береговая линия городского водоема. Также здесь посадили деревья, уложили газон, обустроили клумбы и цветники.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, в парке им. Якутова вандалы не раз повреждали светильники, фонари. Согласно статье 214 УК РФ, за осквернение зданий или иных сооружений, порчу имущества в общественных местах взимается штраф в размере до 40 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода, осужденного за период до трех месяцев. Наказание также может быть в виде обязательных работ на срок до 360 часов, либо исправительных работ на срок до года, либо ареста на срок до трех месяцев.

Теги: вандализм, благоустройство
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