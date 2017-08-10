В Уфе пройдет День пассажира Фото: Олег Яровиков В Уфе пройдет День пассажира Фото: Олег Яровиков

УФА, 10 авг 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

10 августа с 15.30 до 16.30 местного времени на железнодорожном вокзале Уфа состоится открытая встреча с пассажирами и жителями Башкортостана по вопросам развития пассажирского комплекса ОАО «РЖД».

В рамках встречи у каждого будет возможность получить ответы первых руководителей Куйбышевской железной дороги и АО «ФПК» на все интересующие вопросы, касающиеся пассажирских перевозок.

В мероприятии примет участие начальник Куйбышевского филиала АО «ФПК» Владислав Губанов, заместитель начальника Куйбышевской региональной дирекции железнодорожных вокзалов по Башкирскому региону — начальник вокзала Уфа Олег Мигунов, заместитель генерального директора по обслуживанию пассажиров ОАО «Башкортостанская пригородная пассажирская компания» Владимир Данилов, сообщили в пресс-службе Башкирского региона КбшЖД.