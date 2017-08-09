Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 59.98 ↓

EUR 70.84 ↑

9 августа Среда

Уфа   °

Строители Башкирии отметят свой профессиональный праздник

ЭКОНОМИКА|ДЕНЬГИ

Строители Башкирии отметят свой профессиональный праздник Фото: Олег Яровиков

Строители Башкирии отметят свой профессиональный праздник Фото: Олег Яровиков

УФА, 9 авг 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

В четверг, 10 августа, свой профессиональный праздник отметят строители Башкортостана.

В первой половине дня пройдет церемония вручения государственных наград лучшим представителям отрасли.

Торжественное собрание, посвященное Дню строителя, начнется в 15.00 в Конгресс-холле. Здесь состоится вручение дипломов лауреатам ХХI Всероссийского конкурса на звание «Лучшая организация строительного комплекса России» по итогам 2016 года, а также вручение дипломов конкурса на лучшую строительную организацию, предприятие строительных материалов и стройиндустрии, проектную организацию за первое полугодие 2017 года, Почетных грамот Государственного комитета Республики Башкортостан по строительству и архитектуре.

Для участников собрания будет дан праздничный концерт мастеров искусств республики.

День строителя в России отмечается во второе воскресенье августа — в 2017 году этот день приходится на 13 августа.

Впервые День строителя в СССР официально отметили 12 августа 1956 года.

Празднование профессионального Дня строителя было закреплено указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 года «О праздничных и памятных днях».

По решению Министерства регионального развития РФ с 2011 года праздник объявлен федеральным.

Теги: День строителя
Лонгриды
Историко-культурный комплекс европейского уровня «Шульган-Таш»
Половодье-2017
Сможет ли Башкирия выйти сухой из большой воды?
Как не стать жертвой финансовых пирамид
Оттуда вы это знаете
Востребованы ли в эпоху интернета «бумажные» СМИ и телевидение в Башкирии
Диспансеризация 2017
Как жители Башкирии могут ее пройти
Пять самых ярких афоризмов Игоря Захаркина
12 потайных мест «Уфа-Арены»
Воздушные ворота Уфы
Почему дети ходили в школу по железной дороге?
Как устроились депутаты госдумы от Башкирии
Лёд тронулся: катки Башкирии
Что нужно знать жителям юга Башкирии и зауралья перед тем, как прийти на избирательные участки 18 сентября 2016 года
Как уфимцам не заблудиться на таганае
Как уфимцам отправиться в однодневный сплав по реке юрюзань
Давлеканово — территория возможностей
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть