Строители Башкирии отметят свой профессиональный праздник Фото: Олег Яровиков Строители Башкирии отметят свой профессиональный праздник Фото: Олег Яровиков

УФА, 9 авг 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

В четверг, 10 августа, свой профессиональный праздник отметят строители Башкортостана.

В первой половине дня пройдет церемония вручения государственных наград лучшим представителям отрасли.

Торжественное собрание, посвященное Дню строителя, начнется в 15.00 в Конгресс-холле. Здесь состоится вручение дипломов лауреатам ХХI Всероссийского конкурса на звание «Лучшая организация строительного комплекса России» по итогам 2016 года, а также вручение дипломов конкурса на лучшую строительную организацию, предприятие строительных материалов и стройиндустрии, проектную организацию за первое полугодие 2017 года, Почетных грамот Государственного комитета Республики Башкортостан по строительству и архитектуре.

Для участников собрания будет дан праздничный концерт мастеров искусств республики.

День строителя в России отмечается во второе воскресенье августа — в 2017 году этот день приходится на 13 августа.

Впервые День строителя в СССР официально отметили 12 августа 1956 года.

Празднование профессионального Дня строителя было закреплено указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 года «О праздничных и памятных днях».

По решению Министерства регионального развития РФ с 2011 года праздник объявлен федеральным.