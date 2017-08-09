В селе Учалы строится детский сад на 139 мест Фото: Олег Яровиков В селе Учалы строится детский сад на 139 мест Фото: Олег Яровиков

УФА, 9 авг 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

Детский сад на 139 мест строится в селе Учалы Учалинского района Башкортостана.

«На сегодняшний день объект готов почти на 90 процентов. Генеральный подрядчик не уложился в срок, и мы вынуждены завершить строительство только в сентябре», — рассказал глава администрации Учалинского района Фарит Давлетгареев.

По его словам, в селе Учалы на сегодняшний день проживают порядка восьми тысяч человек, а детский сад всего лишь один. Поэтому окончания строительства нового детсада жители ждут с нетерпением.

«Дополнительные почти 140 мест снимут вопрос нехватки мест в дошкольных учреждениях и даже создадут определенный резерв на будущий год», — отметил глава района.

В целом по республике к сентябрю будет введено в строй пять дошкольных образовательных учреждений почти на 800 мест и три общеобразовательные школы на 1725 человек. Также после реконструкции в Уфе откроются тренировочные площадки на базе футбольного клуба «Уфа» и районный Дом культуры в селе Татышлы Татышлинского района.