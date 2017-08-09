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Стало известно, кто в Уфе возглавил парк «Россия - моя история»

КУЛЬТУРА

УФА, 9 авг 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Уфе исторический парк «Россия — моя история» возглавил политолог Вадим Гайдук, вся 20-летняя карьера которого связана с научно-экспертной и преподавательской деятельностью по юридическим и политическим наукам в ведущих вузах Башкирии.

На днях директор АНО «Арт-Уфа» Евгений Маврин представил коллективу нового директора исторического парка. Он рекомендовал Вадима Гайдука как грамотного и профессионального специалиста, эксперта в области политической истории, современных политических процессов, регионалистики и этнополитики, национальных и федеративных отношений и выразил уверенность, что в ближайшее время парк начнет обрастать профессиональным научно-экспертным сообществом.

Вадим Гайдук родился в 1972 году в Уфе. В 1989 году окончил среднюю школу №62, затем с отличием Уфимский государственный нефтяной технический университет и Башкирскую академию госслужбы и управления. В 2002 году в Российской академии госслужбы защитил кандидатскую диссертацию по юридическим наукам, там же — докторскую по политическим наукам.

Карьеру начинал помощником ректора БАГСУ в 1996 году, где проработал до 2007 года на должностях начальника отдела кадров, начальника отдела госслужбы и кадровой политики и руководителя НИИ проблем управления и госслужбы. После защиты докторской диссертации, — с 2009 года — профессор кафедры госправа в Институте права, с 2013 года — завкафедрой политологии БашГУ и руководитель регионального отделения Российского общества политологов.

Парк открылся в Уфе 12 июня. Башкортостан стал первым после столицы регионом, где начата реализация крупного общероссийского проекта «Россия — Моя история». Исторический парк являет собой площадку, где каждый может прикоснуться воочию к истории своего Отечества и ощутить, что Россия — великая держава со своей самобытной историей. Проект будет реализован в 25 регионах. В Уфе оператором проекта стало АНО «Культурно-образовательный центр «Арт-Уфа».

Теги: назначения
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