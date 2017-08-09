Прием лучших конкурсных научных работ студентов вузов Уфы и Башкирии продлен до 15 сентября Фото: Олег Яровиков Прием лучших конкурсных научных работ студентов вузов Уфы и Башкирии продлен до 15 сентября Фото: Олег Яровиков

УФА, 9 авг 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

Прием заявок на конкурс на лучшую научную работу студентов высших учебных заведений Уфы и Башкортостана продлен до 15 сентября 2017 года. Об этом сообщили в республиканском отделении Российского союза молодых ученых.

Конкурс проводится с целью активизации и поддержки научно-исследовательской работы студентов. Он призван стать одним из эффективных средств повышения качества подготовки высококвалифицированных молодых специалистов, создания организационных условий для раскрытия творческих способностей студенческой молодежи, а также повышения эффективности совместных фундаментальных и прикладных исследований, ведущихся учреждениями высшего профессионального образования города Уфы и Башкортостана.

Организаторы конкурса — местное отделение Российского союза молодых ученых в городе Уфе и Комитет по делам молодежи администрации Уфы.

В этом году конкурс проводится в 2017 году по следующим основным номинациям: «Технические науки»; «Естественные науки»; «Гуманитарные науки».

Введены дополнительные номинации по рекомендации оргкомитета конкурса:

— Исторические и краеведческие исследования города Уфы;

— Проекты развития многостороннего экономического и гуманитарного сотрудничества города Уфы среди городов-миллионников России;

— Инновационные инженерно-технические проекты (технологическая новизна проекта и готовность его внедрения в городе Уфе);

— Инновационные научно-исследовательские проекты обучающихся, в рамках сетевого взаимодействия школа — вуз;

Положение и информация о конкурсе размещены на сайте.