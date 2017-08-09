Каждый второй житель Башкирии оплачивает услуги ЖКХ в Сбербанке

УФА, 9 авг 2017. /ИА «Башинформ»/.

За шесть месяцев 2017 года жители Башкортостана оплатили услуги ЖКХ на 25 млрд рублей. Большая часть платежей – на 17 млрд – была совершена через Сбербанк. На данный момент доля Сбербанка на рынке платежей ЖКХ по объему проводимых операций в республике превысила 67%.

Всего в 2017 году в Башкирском отделении Сбербанка было совершено 16 млн платежей за услуги ЖКХ. По сравнению с прошлым годом количество увеличилось на 2,7 млн платежей, а сумма – на 3 млрд рублей.

Все чаще при оплате услуг ЖКХ клиенты Сбербанка выбирают интернет-банк и мобильное приложение «Сбербанк Онлайн». За полгода таких платежей было совершено почти 5 млн, что больше, чем за аналогичный период прошлого года, на 850 тысяч. Это значит, что каждый третий держатель карты Сбербанка в Башкирии выбирает именно этот способ оплаты.

Еще один популярный сервис – «Автоплатеж ЖКХ», который автоматизирует ежемесячные перечисления по коммунальным счетам. В 2017 году было совершено почти 2 млн автоплатежей на сумму 1,2 млрд. По сравнению с прошлым годом количество увеличилось на 330 тысяч, сумма — на 200 млн рублей. Напомним, что с помощью услуги «Автоплатеж ЖКХ» оплатить квитанции без комиссии можно в любое удобное время нажатием пары клавиш на своем мобильном телефоне или компьютере. Чтобы перевести средства за воду, газ, тепло, электроэнергию, содержание и текущий ремонт, не надо искать ближайшее отделение банка или ждать своей очереди в пункте приема платежей.

В настоящее время клиенты Сбербанка в Башкирии с помощью сервиса «Автоплатеж ЖКХ» могут оплатить услуги большинства поставщиков, в том числе: НОФ «Региональный оператор РБ», ООО «Газпром межрегионгаз Уфа», ООО ЭСКБ», МУП «ЕРКЦ г.Уфы», ПАО Башинформвязь», АО «Уфанет».

С более подробной информацией о способах оплаты услуг ЖКХ можно ознакомиться на сайте Сбербанка www.sberbank.ru или по телефону 8 800 555 555 0.