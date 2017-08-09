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9 августа Среда

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В Янауле девять сирот получат жилье в новом многоквартирном доме

ОБЩЕСТВО

В Янауле девять сирот получат жилье в новом многоквартирном доме Фото: Олег Яровиков

В Янауле девять сирот получат жилье в новом многоквартирном доме Фото: Олег Яровиков

УФА, 9 авг 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

В городе Янауле девять сирот получат жилье в новом многоквартирном доме по улице Якутова, 18. Дом будет сдан уже в августе этого года, сообщила агентству «Башинформ» начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации Янаульского района Ирина Тазетдинова.

По ее словам, этой осенью в Янауле будут сданы сразу три многоквартирных дома общей площадью почти шесть тысяч квадратных метров. Самый крупный из объектов — четырехэтажный дом на 94 квартиры в новом микрорайоне «Южный».

Стоимость одного квадратного метра жилой площади в этих домах — от 30-32 тысяч рублей. И это с чистовой отделкой, уточнила начальник отдела. Она также рассказала, что ежегодно в районе вводятся до четырех многоквартирных домов «эконом-класса».

«В течение последних пяти лет темпы строительства не снижаются. Только в 2017 году в районе будут сданы десять тысяч квадратных метров жилья в многоквартирных домах», — отметила Ирина Тазетдинова.

Теги: строительство, жилье сиротам
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