В Янауле девять сирот получат жилье в новом многоквартирном доме Фото: Олег Яровиков В Янауле девять сирот получат жилье в новом многоквартирном доме Фото: Олег Яровиков

УФА, 9 авг 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

В городе Янауле девять сирот получат жилье в новом многоквартирном доме по улице Якутова, 18. Дом будет сдан уже в августе этого года, сообщила агентству «Башинформ» начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации Янаульского района Ирина Тазетдинова.

По ее словам, этой осенью в Янауле будут сданы сразу три многоквартирных дома общей площадью почти шесть тысяч квадратных метров. Самый крупный из объектов — четырехэтажный дом на 94 квартиры в новом микрорайоне «Южный».

Стоимость одного квадратного метра жилой площади в этих домах — от 30-32 тысяч рублей. И это с чистовой отделкой, уточнила начальник отдела. Она также рассказала, что ежегодно в районе вводятся до четырех многоквартирных домов «эконом-класса».

«В течение последних пяти лет темпы строительства не снижаются. Только в 2017 году в районе будут сданы десять тысяч квадратных метров жилья в многоквартирных домах», — отметила Ирина Тазетдинова.