В Уфе пожар вспыхнул прямо посреди двора Фото: ИА «Башинформ» В Уфе пожар вспыхнул прямо посреди двора Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 9 авг 2017. /ИА «Башинформ», Дарья Петрова/.

В Уфе в одном из дворов по улице Российской вспыхнул пожар. По словам очевидцев, загорелась мусорная свалка, которая стихийно образовалась рядом с «санкционированными» баками – кто-то из местных жителей вынес сюда старую мебель и пакеты с мусором.

К счастью, пожарные, которых вызвали местные жители, вовремя смогли потушить пламя. Огонь не успел распространиться на автомобили, припаркованные в непосредственной близости от очага возгорания. В пожаре никто не пострадал.