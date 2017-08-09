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9 августа Среда

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В Гафурийском районе новый детсад снял вопрос очередей в дошкольные учреждения

ОБЩЕСТВО

В Гафурийском районе новый детсад снял вопрос очередей в дошкольные учреждения Фото: Олег Яровиков

В Гафурийском районе новый детсад снял вопрос очередей в дошкольные учреждения Фото: Олег Яровиков

УФА, 9 авг 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

В Башкортостане дополнительные 120 мест в новом детском саду села Красноусольск полностью решили вопрос очередей в дошкольные образовательные учреждения Гафурийского района. Об этом агентству «Башинформ» рассказал глава администрации района Рамиль Бухаров.

«Новый детский сад на 120 мест в райцентре — это один из 100 объектов к 100-летию Башкортостана. Его строительство обошлось бюджету почти в 27 миллионов рублей. Надо отдать должное и строителям — они выполнили свою работу качественно», — отметил руководитель района работу подрядной организации ООО «Ремдорстрой».

Необходимость строительства детского сада в административном центре Гафурийского района назрела давно. Сегодня новое дошкольное учреждение готово распахнуть двери для своих маленьких воспитанников. В Красноусольске уже приступили к комплектации групп нового детского сада.

В целом по республике к сентябрю будет введено в строй пять дошкольных образовательных учреждения почти на 800 мест и три общеобразовательные школы на 1725 человек. Также в течение месяца после реконструкции в столице республики откроются тренировочные площадки на базе футбольного клуба «Уфа», а в селе Татышлы Татышлинского района — обновленный районный Дом культуры на 400 мест.

Теги: детские сады, строительство
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