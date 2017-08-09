В Башкирии в селе Буздяк откроется новый детский сад на 150 мест Фото: Олег Яровиков В Башкирии в селе Буздяк откроется новый детский сад на 150 мест Фото: Олег Яровиков

УФА, 9 авг 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

В административном центре Буздякского район, селе Буздяк, к началу нового учебного года откроется новый детский сад на 150 мест. Он построен в микрорайоне «Северный», где преимущественно проживают молодые семьи.

Как рассказал глава администрации Буздякского района Азат Арсланов, строительство социального объекта обошлось бюджету республики почти в 80 миллионов рублей. При этом часть расходов, около девяти миллионов рублей, взяла на себя администрация муниципалитета. Данные средства были направлены на электроснабжение детского учреждения.

«Это очень важный для нас объект. Новый детский сад поможет полностью ликвидировать очереди в дошкольные учреждения района для детей от полутора до семи лет», — отметил глава района.