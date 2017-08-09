Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 59.98 ↓

EUR 70.84 ↑

9 августа Среда

Уфа   °

В Башкирии в селе Буздяк откроется новый детский сад на 150 мест

ОБЩЕСТВО

В Башкирии в селе Буздяк откроется новый детский сад на 150 мест Фото: Олег Яровиков

В Башкирии в селе Буздяк откроется новый детский сад на 150 мест Фото: Олег Яровиков

УФА, 9 авг 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

В административном центре Буздякского район, селе Буздяк, к началу нового учебного года откроется новый детский сад на 150 мест. Он построен в микрорайоне «Северный», где преимущественно проживают молодые семьи.

Как рассказал глава администрации Буздякского района Азат Арсланов, строительство социального объекта обошлось бюджету республики почти в 80 миллионов рублей. При этом часть расходов, около девяти миллионов рублей, взяла на себя администрация муниципалитета. Данные средства были направлены на электроснабжение детского учреждения.

«Это очень важный для нас объект. Новый детский сад поможет полностью ликвидировать очереди в дошкольные учреждения района для детей от полутора до семи лет», — отметил глава района.

Теги: детские сады, строительство
Лонгриды
Историко-культурный комплекс европейского уровня «Шульган-Таш»
Половодье-2017
Сможет ли Башкирия выйти сухой из большой воды?
Как не стать жертвой финансовых пирамид
Оттуда вы это знаете
Востребованы ли в эпоху интернета «бумажные» СМИ и телевидение в Башкирии
Диспансеризация 2017
Как жители Башкирии могут ее пройти
Пять самых ярких афоризмов Игоря Захаркина
12 потайных мест «Уфа-Арены»
Воздушные ворота Уфы
Почему дети ходили в школу по железной дороге?
Как устроились депутаты госдумы от Башкирии
Лёд тронулся: катки Башкирии
Что нужно знать жителям юга Башкирии и зауралья перед тем, как прийти на избирательные участки 18 сентября 2016 года
Как уфимцам не заблудиться на таганае
Как уфимцам отправиться в однодневный сплав по реке юрюзань
Давлеканово — территория возможностей
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть