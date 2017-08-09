«Система инвест» заявила о недоверии Арбитражному суду Башкирии

УФА, 9 авг 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Представитель АО «Система инвест» заявил о недоверии к Арбитражному суду Башкортостана.

Поводом для такого заявления послужил вчерашний отказ в отводе судьи Нурисламовой. В частности, не проведение председателем суда заседания по поводу отвода Ирины Нурисламовой от рассмотрения дела в присутствии сторон.

«Председатель суда не считает нужным проводить заседание суда. Мы немного устали от башкирского правосудия. Вы не объективны и не беспристрастны. Состав данного суда незаконен. Мы не доверяем Арбитражному суду Башкортостана в принципе», — подчеркнул на сегодняшнем заседании суда представитель АО «Система инвест». — Мы не ожидаем объективного и беспристрастного решения по этому делу».

По его мнению, должен быть назначен другой судья, и с учетом служебной зависимости от председателя Арбитражного суда РБ, дело следует рассматривать в другом регионе.

Ранее, на этом же заседании Арбитражного суда РБ, АФК «Система» заявила о том, что продолжает настаивать на законности сделки.

«То, что произошло, полностью соответствовало закону. Ничего противозаконного в этом нет», — считает представитель АФК «Система». — Исковые требования в полном объеме подлежат отклонению. Истцы не доказали наличия убытков. Ни о каком возмещении не может быть и речи».

В «Роснефти» так прокомментировали заявление АФК «Система» и «Система инвест» о недоверии к Арбитражному суду РБ:

«Заявления АФК «Система» в отношении судейского корпуса Арбитражного суда Башкирии — это неуважение ко всей российской судебной системе и ее откровенная дискредитация. Компания воспринимает это как глобальное давление на суд. Деятельность судей регулируется законом о статусе судей и конституцией российской федерации.

Ответчики заявляют, что воспринимают судебное заседание, как шоу: «show must go on» или «я выступаю для СМИ, а не для суда».

Вероятно, цивилизованное рассмотрение хозяйственного спора в суде непривычно для ответчиков и их утомило правосудие. Когда у одной из сторон заканчиваются юридические аргументы, в ход идут нападки и оскорбления.

«Незаконный состав не может продолжить дело, в данном суде принципы устности и гласности игнорируются и судьей и председателем суда». По сути, «Система» расписалась в несостоятельности своей юридической позиции».