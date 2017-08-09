Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 59.98 ↓

EUR 70.84 ↑

9 августа Среда

Уфа   °

«Система инвест» заявила о недоверии Арбитражному суду Башкирии

ЭКОНОМИКА|ДЕНЬГИ

УФА, 9 авг 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Представитель АО «Система инвест» заявил о недоверии к Арбитражному суду Башкортостана.

Поводом для такого заявления послужил вчерашний отказ в отводе судьи Нурисламовой. В частности, не проведение председателем суда заседания по поводу отвода Ирины Нурисламовой от рассмотрения дела в присутствии сторон.

«Председатель суда не считает нужным проводить заседание суда. Мы немного устали от башкирского правосудия. Вы не объективны и не беспристрастны. Состав данного суда незаконен. Мы не доверяем Арбитражному суду Башкортостана в принципе», — подчеркнул на сегодняшнем заседании суда представитель АО «Система инвест». — Мы не ожидаем объективного и беспристрастного решения по этому делу».

По его мнению, должен быть назначен другой судья, и с учетом служебной зависимости от председателя Арбитражного суда РБ, дело следует рассматривать в другом регионе.

Ранее, на этом же заседании Арбитражного суда РБ, АФК «Система» заявила о том, что продолжает настаивать на законности сделки.

«То, что произошло, полностью соответствовало закону. Ничего противозаконного в этом нет», — считает представитель АФК «Система». — Исковые требования в полном объеме подлежат отклонению. Истцы не доказали наличия убытков. Ни о каком возмещении не может быть и речи».

В «Роснефти» так прокомментировали заявление АФК «Система» и «Система инвест» о недоверии к Арбитражному суду РБ:

«Заявления АФК «Система» в отношении судейского корпуса Арбитражного суда Башкирии — это неуважение ко всей российской судебной системе и ее откровенная дискредитация. Компания воспринимает это как глобальное давление на суд. Деятельность судей регулируется законом о статусе судей и конституцией российской федерации.

Ответчики заявляют, что воспринимают судебное заседание, как шоу: «show must go on» или «я выступаю для СМИ, а не для суда».

Вероятно, цивилизованное рассмотрение хозяйственного спора в суде непривычно для ответчиков и их утомило правосудие. Когда у одной из сторон заканчиваются юридические аргументы, в ход идут нападки и оскорбления.

«Незаконный состав не может продолжить дело, в данном суде принципы устности и гласности игнорируются и судьей и председателем суда». По сути, «Система» расписалась в несостоятельности своей юридической позиции».

Теги: Башнефть, Роснефть, АФК &amp;amp;amp;amp;amp;amp;quot;Система&amp;amp;amp;amp;amp;amp;quot;, суд
Лонгриды
Историко-культурный комплекс европейского уровня «Шульган-Таш»
Половодье-2017
Сможет ли Башкирия выйти сухой из большой воды?
Как не стать жертвой финансовых пирамид
Оттуда вы это знаете
Востребованы ли в эпоху интернета «бумажные» СМИ и телевидение в Башкирии
Диспансеризация 2017
Как жители Башкирии могут ее пройти
Пять самых ярких афоризмов Игоря Захаркина
12 потайных мест «Уфа-Арены»
Воздушные ворота Уфы
Почему дети ходили в школу по железной дороге?
Как устроились депутаты госдумы от Башкирии
Лёд тронулся: катки Башкирии
Что нужно знать жителям юга Башкирии и зауралья перед тем, как прийти на избирательные участки 18 сентября 2016 года
Как уфимцам не заблудиться на таганае
Как уфимцам отправиться в однодневный сплав по реке юрюзань
Давлеканово — территория возможностей
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть