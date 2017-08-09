Газета «Истоки»: О радикальных переменах фасада Уфы Фото: Александр Залесов Газета «Истоки»: О радикальных переменах фасада Уфы Фото: Александр Залесов

УФА, 9 авг 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

С 4 по 6 августа редакция газеты «Истоки» провела литературный фестиваль «Уфа — Айгир» в горном приюте Айгир. Это был камерный фестиваль в месте силы. Подробности в тридцать втором номере газеты сообщает Галарина.

«И пропитались счастьем гармоничного и неспешного существования, чистым и сладким, как вода горных родников, что так отличается от хлорированной воды и бешеной суеты больших городов. Поэты разъезжались, унося с собой мечту вернуться к изножью Уральских гор на следующий год», — пишет автор.

Капитон Домнич характеризует строительство набережной реки Белой в Уфе, как радикальные перемены в облике фасада города: «Трубы и бетон в несколько уровней — вот составляющие этого гигантского арт-объекта. Эстетика промышленных окраин — вот выбор заказчика. Но в этом, надо признать, есть и свое очарование».

Иршат Зианбердин раскрывает содержимое эпитафии потомка шейха северных тюрков.

Алиса Валиахметова называет шедевром портрет О.М. Нестеровой «Амазонка», созданный в Уфе в 1906 году. «Нестеров в портрете своей дочери показал портрет целого поколения девушек в России начала ХХ века. Для зрителей это было не изображение конкретного человека, а собирательный образ современной молодой женщины», — считает автор статьи.

В номере читатель обнаружит также подборку стихотворений Марии Ларкиной и четыре главы из романа Айдара Хусаинова «Культур-мультур», сообщили в редакции еженедельника.