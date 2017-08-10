10 августа в Уфу прибудет мотоколонна Всероссийского мотоклуба «Ночные Волки» Фото: мотоклуб «Ночные волки» 10 августа в Уфу прибудет мотоколонна Всероссийского мотоклуба «Ночные Волки» Фото: мотоклуб «Ночные волки»

УФА, 10 авг 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

В Уфе в рамках федеральной патриотической акции «Мотопробег «На Севастополь-2017» остановится мотоколонна Всероссийского мотоклуба «Ночные Волки». Мотопробег является прологом к самому масштабному патриотическому мероприятию в стране — «Русский реактор», которое состоится в Севастополе 18 августа.

В Уфу мотоколонна прибудет 10 августа и остановится на площади Салавата Юлаева на Телецентре. На большом экране организаторы продемонстрируют гостям лучшие моменты кульминационных частей байк-шоу, прошедших в Севастополе за последние три года. Все желающие смогут сфотографироваться с «Ночными Волками».

Также на площади Салавата Юлаева в рамках патриотической акции будет установлена Стена Благодарности. На ней уфимцы смогут написать несколько душевных слов в благодарность тем, кто сражался за свободу и независимость Родины.

Планируется, что в Уфе участники мотопробега совершат молебен в Кафедральном соборе Рождества Богородицы и возложат цветы к Вечному огню в парке Победы.

Начало в 17 часов.