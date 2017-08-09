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9 августа Среда

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В Кумертау компания по производству гипса стала пятым резидентом ТОСЭР

ЭКОНОМИКА|ДЕНЬГИ

В Кумертау компания по производству гипса стала пятым резидентом ТОСЭР Фото: администрация г. Кумертау

В Кумертау компания по производству гипса стала пятым резидентом ТОСЭР Фото: администрация г. Кумертау

УФА, 9 авг 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

Компания «Сандинский гипсоперерабатывающий комбинат» включена в реестр резидентов территории опережающего социально-экономического развития, создаваемых на территориях монопрофильных муниципальных образований Российской Федерации.

Таким образом, в Кумертау определились уже пять инвесторов, которые могут воспользоваться льготами и преференциями резидентов ТОСЭР «Кумертау». Вид деятельности «Производство гипса» соответствует виду экономической деятельности, осуществление которого допускается на территории опережающего развития.

Проект предусматривает вложение инвестиций в объеме 9 925 тысяч рублей, в том числе на инфраструктуру планируется потратить три миллиона рублей, на приобретение оборудования — 6 925 тысяч рублей. Сроки реализации проекта прогнозируется на период 2017-2021 годы. Социальной значимостью проекта является создание 28 новых высокопроизводительных рабочих мест, сообщили в администрации Кумертау.

Теги: инвестиции, ТОСЭР
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