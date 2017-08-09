Константин Толкачев: «Коррупция должна пресекаться независимо от ее масштабов» Фото: Андрей Старостин Константин Толкачев: «Коррупция должна пресекаться независимо от ее масштабов» Фото: Андрей Старостин

УФА, 9 авг 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

В Государственную Думу внесен законопроект «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации в целях усиления ответственности за коррупцию». Для однозначной трактовки любой формы неправомерного преимущества, в том числе нематериального характера, статьи 204 и 290 Уголовного кодекса РФ предлагается дополнить указанием на получение услуг неимущественного характера, неимущественных прав или иных неправомерных преимуществ. За подобные деяния предусмотрены разные виды ответственности, в том числе до четырех лет лишения свободы со штрафом в размере от десятикратной до двадцатикратной суммы взятки.

Законопроектом предлагается распространить на третейских судей действие статьи 202 УК РФ, предусматривающей уголовную ответственность за злоупотребление полномочиями частных нотариусов и аудиторов, а также статьи 204 УК РФ, устанавливающей уголовную ответственность за коммерческий подкуп. Предусмотрено и ужесточение наказания за мелкое взяточничество в размере до 10 тысяч рублей, ранее отнесенное к категории преступлений небольшой тяжести. Предлагается отнести его к категории средней тяжести. Соответственно увеличатся и сроки давности за дачу и получение взятки с двух до шести лет.

«Противодействие коррупции должно вестись независимо от масштабов конкретных случаев взяточничества. Необходимо изжить явление как таковое, — прокомментировал инициативу думцев Председатель Государственного Собрания — Курултая Башкортостана Константин Толкачев. — Сегодня это общий тренд. Непримиримость по отношению к коррупции обозначил Президент России Владимир Путин. Весной этого года на заседании Совета законодателей России, в котором я возглавляю Комиссию по вопросам законодательного обеспечения национальной безопасности и противодействию коррупции, мы с коллегами обозначили основные пути совершенствования антикоррупционного законодательства. После этого до конца весенней сессии Государственной Думой был принят ряд законопроектов в этой области. Несколько антикоррупционных законодательных актов в мае-июле текущего года принято и в нашей республике на заседаниях Государственного Собрания. На федеральном уровне пока что, к сожалению, не проведена кодификация антикоррупционного правового массива, предложение о которой я вносил весной».