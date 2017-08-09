В центре Уфы обесточены два светофора Фото: администрация Уфы В центре Уфы обесточены два светофора Фото: администрация Уфы

УФА, 9 авг 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

Сегодня, 9 августа, не будут действовать светофоры на пересечении улиц К. Маркса и Революционная, а также на перекрестке улиц Дзержинского и Революционная.

Светофоры обесточены с 9 до 17 часов в связи заменой электропроводов, сообщает уфимская мэрия.

Из-за ремонта также прекращена подача электроэнергии в Советском районе Уфы по адресам:

— ул. Подвойского, 8,10,12,14,16,18, 20, 22, 24,26,17,21;

— ул. Запотоцкого, 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,24,26,28,30,32;

— ул. Бондарная, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16;

— ул. Дзержинского, 17,19,21,23,25,27,29.