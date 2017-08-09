Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 59.98 ↓

EUR 70.84 ↑

9 августа Среда

Уфа   °

В центре Уфы обесточены два светофора

ОБЩЕСТВО

В центре Уфы обесточены два светофора Фото: администрация Уфы

В центре Уфы обесточены два светофора Фото: администрация Уфы

УФА, 9 авг 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

Сегодня, 9 августа, не будут действовать светофоры на пересечении улиц К. Маркса и Революционная, а также на перекрестке улиц Дзержинского и Революционная.

Светофоры обесточены с 9 до 17 часов в связи заменой электропроводов, сообщает уфимская мэрия.

Из-за ремонта также прекращена подача электроэнергии в Советском районе Уфы по адресам:

— ул. Подвойского, 8,10,12,14,16,18, 20, 22, 24,26,17,21;

— ул. Запотоцкого, 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,24,26,28,30,32;

— ул. Бондарная, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16;

— ул. Дзержинского, 17,19,21,23,25,27,29.

Теги: светофоры дорожное движение
Лонгриды
Историко-культурный комплекс европейского уровня «Шульган-Таш»
Половодье-2017
Сможет ли Башкирия выйти сухой из большой воды?
Как не стать жертвой финансовых пирамид
Оттуда вы это знаете
Востребованы ли в эпоху интернета «бумажные» СМИ и телевидение в Башкирии
Диспансеризация 2017
Как жители Башкирии могут ее пройти
Пять самых ярких афоризмов Игоря Захаркина
12 потайных мест «Уфа-Арены»
Воздушные ворота Уфы
Почему дети ходили в школу по железной дороге?
Как устроились депутаты госдумы от Башкирии
Лёд тронулся: катки Башкирии
Что нужно знать жителям юга Башкирии и зауралья перед тем, как прийти на избирательные участки 18 сентября 2016 года
Как уфимцам не заблудиться на таганае
Как уфимцам отправиться в однодневный сплав по реке юрюзань
Давлеканово — территория возможностей
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть