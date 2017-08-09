Дзюдоистке и борцу из Туймазов создадут все условия для тренировок и выездов на соревнования Фото: администрация Туймазинского района



Дзюдоистке и борцу из Туймазов создадут все условия для тренировок и выездов на соревнования Фото: администрация Туймазинского района

УФА, 9 авг 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

В администрации Туймазинского района глава муниципалитета Айдар Суфиянов встретился с местными спортсменами — Лилианой Салимьяновой и Марселем Закировым. Они прославили город и район, выиграв соревнования регионального, российского и международного уровней.

Семнадцатилетняя Лилиана Салимьянова, воспитанница детско-юношеской спортивной школы №1 города Туймазы, на днях стала бронзовым призером Европейского юношеского олимпийского фестиваля по дзюдо в Венгрии. Борьбой юная спортсменка занимается с 2011 года. В 2014 году стала победителем первенства России и призером первенства мира по самбо; в 2015 году — чемпионкой Спартакиады учащихся России по самбо; в 2016 году — победителем первенства России и первенства мира, чемпионкой России по дзюдо; в 2017 году — призером этапов Кубков Европы и чемпионкой этапа Кубка Европы по дзюдо. Спортсменка успешно сочетает занятия дзюдо и самбо с учебой в школе №2 города Туймазы, с отличием завершила обучение в детской музыкальной школе по классу баяна.

Двадцатилетний Марсель Закиров свои самые значимые спортивные награды завоевал в 2017 году, став серебряным призером чемпионата России по борьбе на поясах и чемпионата РБ по борьбе на поясах среди мужчин и женщин в зачет РСИ «Башкортостан — за здоровый образ жизни». Недавно Марсель стал бронзовым призером 15-го чемпионата мира по борьбе на поясах в Астане (Казахстан) в весовой категории до 57 кг среди мужчин.

Глава района выразил благодарность спортсменам, родителям и тренерам за выдающиеся спортивные достижения, умение бороться и приносить району и городу спортивную славу.

Спортсмены поделились своими впечатлениями от соревнований самого высокого уровня и рассказали о ближайших планах. В ходе беседы было озвучено, что руководство района готово всячески поддерживать спортсменов, создавать условия для их эффективных тренировок и выездов на соревнования, сообщили в администрации муниципалитета.