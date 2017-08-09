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9 августа Среда

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В Уфе на три дня закрыт участок улицы Бессонова в сторону проспекта Октября

ОБЩЕСТВО

В Уфе на три дня закрыт участок улицы Бессонова в сторону проспекта Октября Фото: администрация Уфы

В Уфе на три дня закрыт участок улицы Бессонова в сторону проспекта Октября Фото: администрация Уфы

УФА, 9 авг 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

В Уфе проезд в сторону проспекта Октября по улице Бессонова закрыт с сегодняшнего утра. В связи с капитальным ремонтом дорожного полотна, движение транспорта по улице Бессонова на участке от улицы Комсомольской до проспекта Октября будет закрыто в период с 8 часов 9 августа по 11 августа включительно.

По информации пресс-службы администрации города, полное перекрытие движения транспорта необходимо для того, чтобы прошел процесс полимеризации асфальта. Асфальт должен остыть до температуры, которая будет ниже температуры плавления битума. В мэрии утверждают, что это позволит добиться высокого качества дорожного покрытия.

Городские службы призывают жителей Уфы проявить понимание и терпение в период проведения ремонта дорог, а также заранее выбирать альтернативные маршруты движения.

Теги: перекрытие движения
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