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9 августа Среда

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В Башкирии в аварии с участием четырех машин пострадал 10-летний ребенок

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

В Башкирии в аварии с участием четырех машин пострадал 10-летний ребенок

Фото: УГИБДД МВД по РБ

В Башкирии в аварии с участием четырех машин пострадал 10-летний ребенок

Фото: УГИБДД МВД по РБ

УФА, 9 авг 2017. /ИА «Башинформ», Дарья Петрова/.

За сутки на дорогах Башкирии произошло 12 аварий, в которых получили травмы 12 человек. 52 водителя были задержаны в состоянии опьянения. Об этом рассказали в Управлении ГИБДД МВД по РБ.

Одно из ДТП произошло во вторник, 8 августа, днем в Туймазинском районе на 1312 км дороги Самара-Уфа-Челябинск. Виновником стал 30-летний житель Кушнаренковского района, который управлял ГАЗ-4732. Предположительно, водитель нарушил дистанцию, из-за чего грузовик столкнулся с «Opel Zafira». «Opel», в свою очередь, столкнулся с попутным «Kia Rio», а «Kia» — с «Mitsubishi Outlander». В аварии пострадал 10-летний пассажир автомобиля «Opel», ребенка увезли в больницу. К счастью, мальчик находился в детском кресле, благодаря этому удалось избежать серьезных травм.

Теги: ДТП, УГИБДД МВД по РБ
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