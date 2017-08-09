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9 августа Среда

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Уфимцы сами выберут день начала нового учебного года

ОБЩЕСТВО

Уфимцы сами выберут день начала нового учебного года Фото: Олег Яровиков

Уфимцы сами выберут день начала нового учебного года Фото: Олег Яровиков

УФА, 9 авг 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

В этом году 1 сентября — День знаний — совпадает с мусульманским праздником Курбан-байрам и является нерабочим праздничным днем. В связи с этим в официальной группе администрации Уфы «ВКонтакте» запущено голосование: в какой день, по мнению уфимцев, должны состояться торжественные линейки в уфимских школах, приуроченные ко Дню знаний. На выбор представлено: 1, 2 или 4 сентября.

По информации пресс-службы мэрии, на сегодняшний день уже проголосовали более двух тысяч человек, также идет активное обсуждение в комментариях.

Принять участие в опросе можно по ссылке.

Теги: День знаний, образование
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