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9 августа Среда

Уфа   °

В Башкирии добровольцев просят подключиться к поискам Олеси Мусаллямовой

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

УФА, 9 авг 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

В Башкортостане добровольцев просят подключиться к поискам Мусаллямовой Олеси Иглисовны 1986 года рождения. Она пропала в Уфе еще 20 июля, возможно, нуждается в медицинской помощи.

Приметы: рост -160 см, телосложение — полное, волосы — темные, короткие, глаза — зелено-карие.

В день исчезновения молодая женщина была в голубых спортивных брюках с лампасами и черной майке с тонкими бретельками. Также может быть одета в бордовое платье.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемой, просят сообщить по телефонам: 8-800-700-54-52 или 02, 102.

Желающие присоединиться к поискам могут воспользоваться ссылкой.

Теги: поиск пропавших
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