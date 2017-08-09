Агентство «Башинформ» вновь возглавляет рейтинг медиаресурсов Башкортостана Фото: Олег Яровиков Агентство «Башинформ» вновь возглавляет рейтинг медиаресурсов Башкортостана Фото: Олег Яровиков

УФА, 9 авг 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Компания «Медиалогия» подготовила рейтинг медиаресурсов Башкортостана за II квартал 2017 года. Рейтинг возглавляет агентство «Башинформ». Индекс цитируемости составил 145,20, значительно поднявшись по сравнению с I кварталом текущего года (124,12).

В тройку лидеров среди ведущих информационных ресурсов вошли ГТРК «Башкортостан» (101,62) и интернет-ресурс Mkset.ru (78,43). Башкирское спутниковое телевидение находится на пятом месте двадцатки самых цитируемых СМИ Башкортостана.

Рейтинг построен на основе базы СМИ, включающей порядка 40 тысяч источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ. С Топ-20 самых цитируемых СМИ республики можно ознакомиться здесь.