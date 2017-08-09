Шахматный Мемориал Гумерова в Уфе набирает обороты и популярность

УФА, 9 авг 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

В Уфе продолжается VI Всероссийский турнир по шахматам — Мемориал Р. Гумерова.

На этот раз в нем принимают участие около 300 спортсменов из разных городов. Среди игроков — гроссмейстеры и международные мастера.

Среди представителей Башкортостана можно отметить международного гроссмейстера Дениса Хисматуллина, выигравшего блиц-турнир, женских мастеров ФИДЕ Розу Идрисову и Елену Никитину, юную Камиллу Байбурину из поселка Чишмы, которая только что вернулась из Китая, где в составе сборной РФ принимала участие в матче Китай — Россия.

Сейчас в рамках мемориала проходят три самостоятельных турнира. В одном из них сражаются опытные спортсмены, в другом мальчики и девочки до 11 лет. Оба турнира являются рейтинговыми. Федерация шахмат республики также организовала открытый блиц-турнир для всех желающих.

Позади пять туров. В турнире «А» лидерство захватили сразу пять участников: международный гроссмейстер Евгений Шапошников, мастера ФИДЕ Алексей Польщиков, Алексей Придорожный, Андрей Власов и Динар Абелгузин. В их активе по 4,5 очка.

В турнире «В» лидирует Тагир Хатмуллин. На его счету пять побед в пяти играх. Сразу шесть участников отстают от него на полбалла.

Соревнования завершатся 11 августа.