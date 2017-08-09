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9 августа Среда

Уфа   °

Уфимские сценаристы обсудили новый проект с представителями компании Disney в России

КУЛЬТУРА

УФА, 9 авг 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В киношколе имени МакГаффина в Уфе состоялась Skype-сессия c компанией Disney в России. Ее представители рассказали обо всех нюансах сценарного конкурса «Счастье — это…». Общение инициировал Молодежный центр Союза кинематографистов России.

На вопросы сценаристов отвечали председатель жюри, креативный продюсер Disney в России Владимир Грамматиков, режиссер, сценарист, педагог, участник редакторской группы Михаил Фатахов, продюсер проекта «Счастье — это…» Альберт Хабибрахманов. Среди присутствующих в Уфе были как начинающие писатели, участники кино- и ТВ-лабораторий, так и уже опытные сценаристы, дипломанты многих питчингов.

Главным критерием отбора станет сама история. Затем среди всех участников будут выбраны 14 человек, которые войдут в сценарную группу. Подробная информация доступна на официальном сайте проекта.

Справка. Компания Disney в России объявила о продолжении проекта «Счастье — это…», направленного на поддержку начинающих российских кинематографистов. В ходе нескольких конкурсных этапов компания Disney с помощью экспертного жюри отберет лучших начинающих режиссеров и сценаристов для работы над фильмом. Итогом проекта станет киноальманах из семи новелл на тему счастья, который выйдет в прокат в марте 2019 года. С 9 июня по 30 сентября проходит первый этап проекта — конкурс сценаристов. Skype-сессии проходят в пяти регионах страны: Ставрополе, Уфе, Иркутске, Казани, Санкт-Петербурге. Молодежный центр Союза кинематографистов России является партнером проекта Disney «Счастье — это...». Skype-сессия в Уфе состоялась при поддержке Союза кинематографистов Башкортостана.

Теги: кино
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