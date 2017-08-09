В Башкирии температура воздуха ночью опустится до +3 градусов Фото: Олег Яровиков
В Башкирии температура воздуха ночью опустится до +3 градусов
В Башкирии температура воздуха ночью опустится до +3 градусов Фото: Олег Яровиков
УФА, 9 авг 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.
10 августа в северных и горных районах Башкортостана температура воздуха ночью опустится до +3 градусов. В целом по республике ночные температуры составят 8-13 градусов, прогнозируют синоптики.
По данным Башгидрометцентра, днем в четверг воздух прогреется до 18-23 градусов. Ожидается небольшой кратковременный дождь. Ветер северный, северо-западный 4-9 м/с, днем порывистый.
В пятницу, 11 августа, характер погоды существенно не изменится.