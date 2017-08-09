Башкирия в федеральных СМИ: Игбун врать не будет, повязали лишь троих, печальная участь создателя

УФА, 9 авг 2017. /ИА «Башинформ»/.

Пермский «Амкар» получил первое очко в нынешнем чемпионате России по футболу, и это очко подарила ему «Уфа». Но героем матча стал, почему то, «Амкар». ИА REGNUM пишет под заголовком «"Амкар" набрал первое очко в чемпионате России»: «Пермский «Амкар» на своем поле сыграл вничью с клубом «Уфа» в матче 5-го тура чемпионата России по футболу. Встреча закончилась со счётом 0:0». «Московский Комсомолец» — то же самое: «"Амкар" сыграл вничью с "Уфой" в ЧР по футболу». «НТВ-Плюс Спорт» отдает должное и Уфе: «"Амкар" и "Уфа" сыграли вничью». При этом указывает: «Самая реальная возможность открыть счет была у хозяев на 17-й минуте, когда Дарко Бодул не смог реализовать пенальти». «Спорт-Экспресс» — о том же: «"Амкар" не забил "Уфе" с пенальти». А в комментарии к матчу «Азамат Засеев: "Игбун врать не будет, пенальти не было"» указывает: «полузащитник "Уфы" Азамат Засеев отметил, что арбитр неверно назначил пенальти в ворота его команды». Ну и честный Игбун, из-за которого пенальти все-таки был, конечно, тоже так считает.

Арбитром недовольна и АФК «Система». «АФК "Система" вновь заявила отвод судье в споре с "Роснефтью"» — пишет РИА «Новости». «Суд повторно отказал "Системе" в отводе судьи по иску "Роснефти"», отвечает «Коммерсантъ-Online». «Газета.Ru» извещает, что «Рассмотрение иска «Роснефти» к АФК «Система» продолжится 9 августа». И вот почему: «Рассмотрение иска «Роснефти» к АФК «Система» о взыскании 170,6 млрд руб. в пользу «Башнефти» арбитражным судом Башкирии будет продолжено 9 августа. Разбирательство перенесено по причине позднего времени, передает РИА «Новости». Суд Башкирии повторно отказал «Системе» в повторном отводе судьи Ирины Нурисламовой, в беспристрастности которой сомневаются представители АФК». «Известия» же узнали об этом от ТАСС, которое ссылается на ту самую судью.

РИА «Новости» хочет узнать, чем же закончится процесс, и обращается к экспертам: «Спор на 170 млрд рублей: эксперты оценили перспективы иска "Роснефти" к АФК». А «Ведомости» важно заявляют: «На суде «Роснефти» и «Системы» начались прения сторон», и это вселяет надежду, что процесс когда-нибудь завершится.

Новое сообщение РЕН ТВ «Секрет – в простом механизме: Свердловская область бьет рекорды по замене лифтов» способно обрадовать не только свердловчан, но и жителей Башкортостана. В агентстве стратегических инициатив программу свердловчан признали лучшей, теперь презентуют ее на экономических форумах, а менять лифты по уральской схеме уже начали в Башкирии.

РИА «Новости» сообщило, что «В Башкирии задержали трех участников запрещенной экстремистской организации». «Пятый канал» под заголовком «В Башкирии задержаны участники экстремистского движения "Таблиги Джамаат"» указывает, что «Сотрудники республиканской ФСБ задержали троих мужчин, ещё одному подозреваемому удалось скрыться». РЕН ТВ заманивает на «Видео задержания троих подозреваемых в экстремизме мужчин в Башкирии» и отмечает, что сотрудники ФСБ по Республике Башкортостан выявили ячейку экстремистской религиозной организации "Таблиги Джамаат" (запрещена в РФ). Каким образом «еще одному участнику группировки удалось скрыться», объясняют «Известия»: «Еще один член группировки... в момент их задержания ФСБ находился за пределами республики...».

А вот чуждый всякому экстремизму посланец Узбекистана даже зимой занимался в Башкирии растениеводством, и лабораторию за свои деньги создал, поэтому СМИ и называют его уважительно – создателем.

«В Башкирии создатель нарколаборатории получил девять лет колонии», — сообщает РИА «Новости». «Житель Узбекистана, создавший нарколабораторию в гараже и вырастивший в ней 92 куста конопли на продажу, получил 9 лет и 4 месяца колонии строгого режима». «В Башкирии на девять лет осудили создателя нарколаборатории в гараже», — сообщает «Газета.Ru». Остается добавить, что создатель трудился в поселке Раевском, поэтому приговор ему создал Альшеевский районный суд.